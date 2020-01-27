عام / حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين
الاثنين 1441/6/2 هـ الموافق 2020/01/27 م واس
الرياض 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا للرياح السطحية على منطقتي (مكة المكرمة ، المدينة المنورة ). وطقس بارد على معظم مناطق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .
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