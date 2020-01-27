إسلام آباد 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم استدعاء الخارجية الباكستانية القائم بالأعمال بالسفارة الهندية لدى إسلام آباد للاحتجاج على انتهاك القوات الهندية اتفاقية وقف إطلاق النار على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير ما أدى إلى إصابة امرأة باكستانية.وأخبرت عن رفع سلطات الصحة الباكستانية مستوى التأهب لمكافحة فيروس كورونا القاتل الذي ظهر في الصين وانتقل إلى عدد من الدول.واهتمت بترحيب الحكومة الباكستانية بإعلان بريطانيا عن تخفيف تحذيراتها المتعلقة بالسفر للمواطنين البريطانيين إلى باكستان بسبب تحسن الوضع الأمني في الأخيرة.وتناقلت توضيح منظمة الشفافية الدولية في باكستان بأن تقريرها الأخير لا يعكس أن الفساد قد زاد أو انخفض في باكستان.وأشارت إلى مقتل شخصين بحادث سير مروع نجم عن اصطدام سيارة تابعة للسفارة الأمريكية في إسلام آباد.وعرجت إلى استمرار موجة البرد القارس في باكستان وخصوصاً في المناطق الشمالية حيث هبطت درجة الحرارة إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر.وتناقلت أنباء موجة الاحتجاجات الجديدة التي تشهدها الهند ضد قانون فرض ارتداء الحجاب على الطالبات المسلمات في الجامعات، وذلك تزامناً مع موجة الاحتجاجات الجارية في مختلف المدن الهندية منذ أسابيع ضد قانون الجنسية المثير للجدل.وفي الشأن الدولي تطرقت صحف باكستان إلى رفض الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران في حال بدء أي محادثات بين الطرفين لتخفيف التوتر في المنطقة.// انتهى //07:26ت م0004