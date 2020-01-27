الرياض 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يرعى ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ويسلم الجوائز للفائزين.القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا الزلزال.القيادة توجه بتأمين سلامة 800 سعودي في الصين.ولي العهد يرعى حفل تخريج الدفعة الـ97 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية.الفيصل: خدمة ضيوف الرحمن أولوية سعودية.أمير الرياض يفتتح ملتقى بيبان.. الأربعاء.أمير الرياض يرعى حفل افتتاح معهد إمام الدعوة الجديد.فيصل بن بندر يشرّف حفل سفارة الهند.ولي عهد الكويت والشيخ حمدان وممثل سلطان عمان يصلون الرياض.سعود بن نايف: القيادة اهتمت بترسيخ ثقافة "حقوق الإنسان".أمير الباحة يتسلم التقرير السنوي لإدارة خدمات المياه بالمنطقة.أمير المدينة يرعى برنامج سفراء الوسطية.أمير تبوك: كل ذرة من تراب الوطن هي موطن لكل سعودي.فيصل بن مشعل: دور العلماء مهم في تطبيق المنهج الوسطي.وزير الخارجية يستقبل وزيرة خارجية غانا.وزير الصحة: لم نسجّل إصابة «كورونا».. ونُطبق إجراءات احترازية ووقائية مشدّدة لمنع وفادته.إدانة أممية للانتهاكات المستمرة لحظر التسليح في ليبيا.مصرع 25 إيرانياً في حلب.تجييش دولي لقتال كورونا.ترمب: أميركا لن ترفع العقوبات من أجـل التفـاوض مـع إيــران.بريطانيا والاتحاد الأوروبي.. طــلاق وشيــك.// يتبع //07:28ت م0005