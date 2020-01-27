وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مواقف المملكة مناصرة لحقوق الإنسان) : الأدوار التي تؤديها المملكة دفاعا عن حقوق الإنسان كانت ولا تزال محط إعجاب وتقدير وتثمين زعماء وقادة دول العالم دون استثناء، وتتضح تلك الأدوار بجلاء من خلال حشد إمكانات المملكة وإثقالها لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، على اعتبار أن هذه الجرائم البشعة تمثل في جوهرها أفظع المسالك المشينة لإهدار حقوق الإنسان، وحماية تلك الحقوق عبر سلسلة من القوانين والتشريعات تحظى بعناية فائقة من القيادة الرشيدة بالمملكة، وقد وقعت على عدة مذكرات مع هيئة الأمم المتحدة لتعزيز أوجه التعاون المثمر لمكافحة كافة الأساليب المهمشة والمتلاعبة بتلك الحقوق ومن ضمنها مكافحة الاتجار بالبشر، فالعمل على تعزيز حقوق الإنسان نهج التزمت به المملكة منذ عهد تأسيس الكيان السعودي الشامخ وحتى العهد الميمون الحاضر.وبينت أنه نهج يقوم على إعلاء حقوق الإنسان وحمايتها، وقد اتخذت المملكة كافة التدابير اللازمة من أجل قيام التشريعات ذات العلاقة بحماية تلك الحقوق والدفاع عنها في كل محفل، ومحاربة جرائم الاتجار بالأشخاص كان من ضمن قائمة تلك الحماية الحيوية؛ حفاظا على كرامة البشر وإنسانيتهم وحريتهم، فتلك الجرائم وسواها تمثل في جوهرها انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وسلبه الحرية والكرامة التي لا بد أن يتمتع بها سائر البشر في كل مكان، فالأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ساهمت بشكل فاعل وجذري في بسط عوامل التعاون مع كافة دول العالم للحفاظ على حقوق الإنسان.وأوضحت أن المملكة كانت ولا تزال على رأس الدول الداعمة لتلك الأنظمة والاتفاقيات وما زالت متمسكة بدعمها اللا محدود للأمم المتحدة؛ من أجل تأييد ومناصرة حقوق الإنسان، ومساهمتها مشهودة ومعلنة في مجال ذلك التعاون المحمود؛ للوصول إلى الغايات والأهداف النبيلة لحماية حقوق الإنسان وحمايته من الاتجار به، وقد سعت المملكة لتعزيز ملاحقة مرتكبي تلك الجريمة البشعة وإدانتهم وتقديمهم للعدالة لتقول كلمتها الفصل فيهم وفي جرائمهم ضد الإنسان وإصدار الأحكام الصارمة والرادعة بحقهم.وختمتت :ولا شك أن توقيع المملكة على مذكرات التفاهم مع الأمم المتحدة حول تلك الجرائم يستهدف في جملته تعزيز التعاون المستمر والمثمر من أجل مكافحة أولئك الأشخاص المتلاعبين بحقوق الإنسان، وقد رسمت المملكة ضمن تلك المذكرات السبل الكفيلة بتطوير وتحديث كافة الأنشطة والبرامج الكفيلة بمكافحة مختلف الجرائم ذات العلاقة بإهدار حقوق الإنسان، وقد ساهمت بتطوير وتنمية مختلف القدرات الوطنية لمكافحة تلك الجرائم وحماية ضحاياها ومساعدتهم على التغلب على آثار تلك الجرائم، وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم وتقديم الدعم القانوني والمالي والمعنوي لهم.// يتبع //07:28ت م0007