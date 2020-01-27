وأفادت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( النهضة الثقافية ) :تذخر المملكة بالمبدعين في شتى مجالات الثقافة كما ترتكز على إرث ثري وتقاليد عريقة وحضارة ضاربة في القدم، واستثمارا لكل ذلك تشهد نقلة نوعية في هذا القطاع من خلال تنظيمه وتعظيم دوره وطاقاته، وتسليط الضوء على المواقع التراثية والتاريخية والعناية بالأرشيف الوطني.وأضافت أن اجتذاب المستثمرين المحليين والدوليين، وإقامة شراكات مع أبرز مؤسسات الترفيه الدولية بالإضافة إلى استثمار الأموال العامة لتوفير الأراضي للمشاريع الثقافية والترفيهية ودعم المبدعين والمختصين والمهتمين بالنشاط الثقافي وتوفير المنشآت إلى جانب خيارات ترفيه تناسب مختلف الأذواق يسهم بشكل مباشر في الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص الاستثمار والعمل.وبينت أن إنشاء وزارة للثقافة لتحقيق التحول المنشود في هذا القطاع الحيوي ورفع مستوى الوعي الجماهيري ودعم المواهب وتقديم المبادرات وإيلاء العناية الفائقة للجوانب الثقافية والحفاظ على التراث والتقاليد، فأطلقت رؤيتها وتوجهاتها محددة أهدافا رئيسة تتمثل في الثقافة كنمط حياة وتعزيزا لمكانة المملكة الدولية، لذا حددت الوزارة قطاعات فرعية ذات أولوية، واستحداث كيانات لتنمية القطاعات الثقافية وأطلقت أول برنامج للابتعاث الثقافي للدراسة في أبرز الجامعات العالمية كما فازت المملكة بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو إلى جانب ما شهدته من حراك ثقافي بتفاعل محلي ودولي واسع، تماشيا مع المحاور الاستراتيجية لرؤية 2030 لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.// يتبع //07:28ت م0008