وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (مفهوم اقتصاد الرعاية) : في أحدث تقرير نشرته منظمة العمل الدولية بعنوان: "البطالة العالمية والآفاق الاجتماعية"، يظهر عديد من المفاهيم الاجتماعية المرتبطة بسوق العمل، سيدور النقاش حولها كثيرا عام 2021 بشكل خاص وعلى طول العقد المقبل عموما، ويظهر مفهوم عدم المساواة كأهم هذه المفاهيم المطروحة، ومفهوم عدم المساواة يتوزع بين عدة قضايا أولاها عدم المساواة في الدخل، فتوزيع الأجور لم يزل يشوبه كثير من الأسئلة، كما أن عدم المساواة في حصة دخل العمال من الناتج المحلي هو الأمر الذي يثير مزيدا من القلق خاصة مع تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي والرقمنة، كما يشمل مفهوم عدم المساواة التمييز بين الجنسين حيث لم تزل النساء يحصلن على وظائف وأجور أقل.وبينت أن مفهوم البطالة في تقرير منظمة العمل الدولية هذا العام يأتي مقرونا بمفهوم جديد وهو "فئة الشباب دون تعليم ولا عمل ولا تدريب مهني"، ثم يربط التقرير بشكل سلس ومقنع بين مفهوم عدم المساواة وهذا النوع الجديد من البطالة حيث إنه المسبب الرئيس في تناقص حصة العمال من الناتج المحلي، وبمعنى آخر فإن التقرير يريد أن يخبرنا أن التدريب المهني والتعليم هما المحركان الأساس لمكافحة البطالة وتحسين نسبة العمال من الناتج المحلي، لكن من اللافت أن تقول المنظمة، إن هذا النوع الخاص من بطالة الشباب غير المتعلمين والمتدربين مهنيا يظهر بشكل أساس في الدول العربية، وأن نسبة هذه الفئة من الشباب تصل إلى 16.0 في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي، غير أنها تقفز إلى 40.5 في المائة في الدول العربية غير الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي. وإذا كان التقرير يمضي في مناقشة هذا النوع من البطالة من خلال ربطه بالمشكلات الاجتماعية في الدول العربية الناتجة من الصراعات الأهلية التي تسببت في خسائر بشرية وركود وتضخم شديدين وعجز مالي كبير مع تدمير مواقع الإنتاج والمباني والهياكل الأساسية العامة، إلى جانب الأضرار طويلة الأجل التي تلحق بالمؤسسات، فإن وصول هذه النسبة إلى 16 في المائة في دول مجلس التعاون، و40.5 في المائة في الدول العربية الأخرى، أمر يدعو للقلق ومزيد من التأمل.وتسائلت لعل من الأسباب الكامنة خلف هذه النسبة التي ظهرت في دول مجلس التعاون يعود أيضا إلى مفهوم عدم المساواة الذي يضع عدم المساواة بين الجنسين كمشكلة اجتماعية ذات أبعاد على سوق العمل، إذ يشير التقرير إلى أن الأرقام الإجمالية لفئة الشباب غير العاملين والمتعلمين والمتدربين مهنيا في الدول العربية تخفي تفاوتا كبيرا بين الجنسين، ففي 2019، كانت نسبة الشابات في الدول العربية غير العاملات والمتعلمات والمتدربات مهنيا 51.9 في المائة، مقابل 17.8 من الشباب.وختمت :وتشير المنظمة إلى أن أحد العوامل الرئيسة التي تسهم في العدد المحدود للقوى العاملة للمرأة في الدول العربية يتمثل في التوزيع غير المتكافئ لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، هذا المفهوم الخاص عن العمل الذي يقدمه التقرير هو أعمال الرعاية حيث يؤكد التقرير أن أدوار الجنسين في المنطقة العربية تركز على أن المرأة هي المقدمة الرئيسة للرعاية، والرجل هو المعيل الرئيس، وأن أكبر نسبة من النساء في العالم يعملن بدوام كامل كمقدمات للرعاية؛ غير مدفوعة الأجر 59.9 في المائة، هنا يظهر وبشكل جلي وصريح في التقرير مفهوم اقتصاد الرعاية الذي يجب الاهتمام به لتحسين حياة المرأة ومشاركتها الاقتصادية والاجتماعية.// انتهى //07:29ت م0009