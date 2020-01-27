طرابلس 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واستناولت الصحف الليبية الصادرة اليوم، لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق مع القائم الأعمال بسفارة بريطانيا، نيكولاس هويتن،معتبرا أن الإستمرار في إغلاق الموانئ النفطية ستكون له تداعيات سلبية ليس على ليبيا فقد وإنما على المنطقة بالكامل، وتم مناقشة مخرجات برلين ومقدرة بريطانيا على ضمان إستمرار هدنة وقف إطلاق النار التى تم إختراقها .وواصلت الصحف إهتمامها بالأوضاع العسكرية والأمنية، مبينة تجدد الإشتباكات بين قوات الجيش وقوات الوفاق فى خرق جديد للهدنة فى منطقة زمزم وأبو قرين والهيشة شرق مصراتة ومنطقة القربولى مما أوقع عدد من القتلى والجرحى، ومشيرة إلى الإتهامات المتبادلة بين الطرفين على خرق الهدنة للمرة الثانية وسط دعوات إلى ضرورة مراعاة المصلحة العامة.وبينت الصحف قلق مؤسسة النفط وتحذيرها من موضوع إغلاق الحقول والموانى،موضحة تراجع إنتاج النفط منى1.2 مليون برميل إلى 284.153 برميل في اليوم نتيجة إغلاق عدد من الموانئ وتعطل الإنتاج في عدد من الحقول، موضحة أن الإقتصاد الليبي تكبد خسائر بلغت 318 مليون دولار.ونوهت الصحف إلى إدانة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا «بأشد العبارات»، الهجوم الذي «أصاب اليوم مطار معيتيقة بصاروخي غراد» وأدى إلى إصابة شخصين مدنيين على الأقل، وإحداث أضرار في مدرج المطار وعدد من الأبنية والممتلكات الخاصة والعامة،مشددة على أن قصف الأهداف المدنية لاسيما المرافق العامة يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.ونقلت تصريحات قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وقوله إنه اتفق مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان على استمرار التشاور بين المسؤولين في بلدينا لضمان التفاهم، وضمان تنفيذ ما تقرر في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، مشيرًا بالقول: سنتابع بدقة كل المستجدات الميدانية في ليبيا.// انتهى //07:42ت م0011