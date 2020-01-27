الأمم المتحدة 2 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسأعلنت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المختلطة (يوناميد) أنها اتفقت مع حكومة السودان على إعادة إحياء الآلية الأمنية المشتركة لإقليم دارفور، ويأتي ذلك في أعقاب حوادث النهب الأخيرة لأصول الأمم المتحدة في الغرب والجنوب ومؤخرًا في شمال دارفور.وقال بيان الأحد إن الممثل الخاص المشترك كبير الوسطاء المشترك للعملية المختلطة جيريميه مامابولو التقى بمسؤولي حكومة السودان، واتفق على إعادة تنشيط الآلية فورًا لتسمح بالقيام بالمشاورات واتخاذ القرارات ذات الصلة بالأمن بشكل عاجل.وقال مامابولو: "هذه خطوة مهمة نحو ضمان سلامة وأمن المجتمعات المحلية وموظفي الأمم المتحدة وأصولها عند وقوع حوادث مثل النهب الأخير في كبكابية ".وأشار المسؤل الأممي إلى أن هيئة مركزية مثل الآلية الأمنية المشتركة ستعزز التعاون المتعلق بالأمن بين العملية المختلطة والحكومة المضيفة، وهو عنصر رئيس في تحقيق استجابة فورية وفعالة لهذه المواقف الصعبة.وقال البيان في الختام إن العملية المختلطة تتطلع إلى إعادة تنشيط هذه الآلية الأمنية المشتركة على الفور، وتعرب عن استعدادها للقيام بدورها في ضمان تنفيذها بنجاح.// انتهى //08:41ت م0012