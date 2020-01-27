عام / "الأرصاد" تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الاثنين 1441/6/2 هـ الموافق 2020/01/27 م واس
المدينة المنورة 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت رياح نشطة مثيرة للأتربة تشمل تأثيرها نشاطًا في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وبدر والعلا، تستمر حتى الساعةالسابعة -بمشيئة الله تعالى- من مساء هذا اليوم .
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08:42ت م
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