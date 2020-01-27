المدينة المنورة 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت رياح نشطة مثيرة للأتربة تشمل تأثيرها نشاطًا في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وبدر والعلا، تستمر حتى الساعةالسابعة -بمشيئة الله تعالى- من مساء هذا اليوم .//انتهى//08:42ت م0013