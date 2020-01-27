أولان باتور 2 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسأغلقت منغوليا المدارس والمعابر الحدودية مع الصين أمام عبور السيارات والأفراد وسط مخاوف من انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا مصدرها الصين.وذكرت وكالة أنباء مونتسامي أن المدارس ورياض الأطفال والجامعات في منغوليا ستغلق ابتداءً من اليوم وحتى الأحد المقبل.ولم يتم حتى الأن الإعلان عن أي حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في منغوليا، لكن الحكومة تعد أنها معرضة لخطر كبير من انتقال العدوى من جارتها الجنوبية.// انتهى //08:53ت م0017