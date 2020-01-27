رام الله 2 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واساعتقل جيش الاحتلال اليوم أربعة شبان فلسطينيين من محافظة رام الله.وأفادت مصادر محلية في رام الله أن جيش الاحتلال اعتقل الشابين أحمد الطريفي من عين يبرود، ومعتصم أبو عليا من المغيّر، عقب دهم منزليهما وتفتيشهما.وفي ذات السياق، أفاد منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين عبدالله أبو رحمة أن جيش الاحتلال اعتقل الشابين محمود عيسى أبو رحمة ، وقصي فلاح أبو رحمة ، عقب دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما في قرية بلعين غرب رام الله.// انتهى //10:37ت م0033