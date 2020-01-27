المدينة المنورة 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسأعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن بدء استقبال طلبات اعتماد مطابخ الإعاشة المرخصة لتقديم خدمات ووجبات الإعاشة للحجاج والزوار, لموسم الحج 1441 هـ.ودعت أمانة منطقة المدينة المنورة أصحاب المنشآت الراغبين في التسجيل في المسار الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة, ضرورة مراجعة الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بوكالة الخدمات التابعة لأمانة المنطقة, لتقديم الطلبات واستكمال إجراء الاعتماد وتحديد عدد الوجبات والطاقة الإنتاجية للمطبخ ومراجعة الاشتراطات الصحية .// انتهى //10:39ت م0034