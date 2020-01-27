الخرطوم 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،تأكيد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اخيم شنايدر، التزام منظومة الأمم المتحدة بمساعدة السودان في المجالات الإنسانية والتنموية، بجانب دعم قدرات الحكومة السودانية في المركز والأطراف.وأخبرت عن شن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أمس، أكثر من 25 غارة جوية على تعزيرات ومواقع لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في مديرية نهم المتاخمة لصنعاء وفي محافظة الجوف شمال شرق اليمن.ونشرت إعلان الجيش الوطني الليبي، أمس، أن قواته سيطرت على منطقتي القداحية والهيشة الواقعتين شرق مدينة مصراتة، تزامناً مع اندلاع اشتباكات عنيفة بعدد من محاور القتال في ضواحي طرابلس .ولفتت الانتباه إلى نجاح الصين في تحقيق أول نجاحات في علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور ، مشيرة إلى اندلاع اشتباكات عنيفة أمس بين قوات الأمن العراقية وعدد من المتظاهرين في أنحاء البلاد.// انتهى //10:47ت م0035