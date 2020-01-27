بكين 2 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 80 وفاة و 2761 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد بينها 461 إصابة في حالة حرجة.وذكرت اللجنة في بيان اليوم أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، سجل 769 حالة إصابة جديدة مؤكدة و 3806 حالات جديدة يشتبه بإصابتها و 24 حالة وفاة جديدة جراء المرض جميعها بمقاطعة هوبي بوسط الصين.وأضافت اللجنة أن 51 شخصًا تعافوا من الإصابة، ولا يزال هناك ما إجماليه 5794 مريضًا يشتبه بإصابتهم بالفيروس.// انتهى //10:50ت م0036