الجزائر 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بزيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى الجزائر اليوم لبحث التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول الأزمة في ليبيا في إطار الجهود الدولية والإقليمية لتسوية الصراع سياسيا.وفي الشأن الفلسطيني، تناقلت صحف الإثنين مضمون تقارير إعلامية إسرائيلية عن تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة ب"صفقة القرن"، موضحة بأنها تتحدث عن دولة فلسطينية منزوعة السلاح على 70 % من الضفة الغربية تكون عاصمتها في مخيم شعفاط.وتابعت الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد ، مشيرة إلى أنها طالت 56 مليون من مواطنيها وأن مئات الأجانب ينتظرون إجلاؤهم من مدينة ورهان التي ظهر فيها الوباء.// انتهى //10:58ت م0037