نجران 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسنظمت لجنة التدريب الميداني بكلية التربية شطر الطالبات بجامعة نجران أمس، لقاءً تعريفياً لطالبات التدريب الميداني بالكلية لبرنامجي التربية الخاصة، ورياض الأطفال، وذلك بقاعة التدريب بالكلية.وتناول اللقاء عدة محاور عن أهمية التدريب الميداني وعلاقته باكتساب المهارات التطبيقية، وعلاقة نواتج مقرر التدريب الميداني بنواتج تعلم التخصص، وآليات تقييم مخرجات طالبات التدريب الميداني، إضافةً إلى المعايير الأخلاقية لطالبة التدريب الميداني في مؤسسات التدريب.كما هدف اللقاء إلى تطبيق الحقائق النظرية وإجراءات عملية تطبيقية في مؤسسات التدريب، وتحمل المسؤولية تجاه المهن المستقبلية، واكتساب المهارات العملية من خلال التعاون مع الآخرين.// انتهى //11:03ت م0040