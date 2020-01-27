حفر الباطن 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واستمكن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن من إنهاء معاناة طفل كان يشكو من آلام حادة في منطقة البطن.وبعد إجراء الفحوصات والأشعة الطبية اللازمة، أتضح وجود جسم معدني مستقر في الأمعاء مسبباً ثقوب وضرر للأمعاء، وعلى الفور باشر الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي تم من خلاله استئصال القطعة المعدنية وإزالة الجزء المتضرر من الأمعاء، حيث تكللت العملية - ولله الحمد - بالنجاح وغادر الطفل وهو بصحة جيدة.// انتهى //11:04ت م0042