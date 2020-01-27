الدمام 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسقدمت جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية متمثلة بمركز التأهيل الطبي، خلال عام 2019، أكثر من 30893 جلسة لعددٍ من الحالات المتنوعة.وأوضح مدير عام الجمعية عبدالعزيز المحبوب، أن الجلسات تنوعت ما بين علاج طبيعي، ووظيفي، وعلاج النطق والتخاطب، والرعاية النفسية، مبيناً أن عدد الجلسات العلاجية لطلاب وطالبات مركز إيفاء للرعاية النهارية بلغت 15236جلسة، وبلغ عدد الجلسات العلاجية بمركز التأهيل الطبي 5786 جلسة، فيما بلغ عدد الجلسات العلاجية لمستفيدي الشركات المتعاقدة مع المركز 6181 جلسة، كما استقبل مركز التأهيل الطبي بالجمعية أكثر 3688 حالة جديدة .وأشار المحبوب، إلى أن الجمعية تزخر بالعديد من الخدمات النوعية التي يقودها كوادر أكفاء من أطباء ومختصين وغيرهم، منها العلاج المائي الذي يسهم بشكل كبير في تسريع نتائج العلاج، وصناعة الأطراف البديلة والجبائر وصناعة الأحذية الطبية للحالات المختلفة ومنها مرضى السكر، إضافة إلى الخدمات التعليمية والمهنية لإعداد الأبناء من ذوي الإعاقة لممارسة دورهم ومسؤولياتهم في طموح الوطن .// انتهى //11:07ت م0043