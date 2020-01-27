بغداد 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسأعاد متظاهرو ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار بجنوب العراق صباح اليوم نصب خيام جديدة في الساحة, بدلا من خيامهم التي قام مجهولون ليلة أمس بإضرام النار فيها.وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية التي أعلنت ذلك اليوم أن مجهولون يستقلون عددا من العجلات قاموا ليلة أمس باطلاق الرصاص على المتظاهرين المعتصمين في ساحة الحبوبي قبل أن يقوموا بإضرام النار بخيامهم.وأوضحت أن قائد شرطة المحافظة أصدر أمرا فوريا إلى قواته بحماية المتظاهرين والتصدي للمعتدين بقوة ، ولاتزال هذه القوات تتصادم مع المسلحين وتلاحقهم, فيما تمسك قوات أخرى عددا من المواقع والتقاطعات في المدينة لتأمينها.من جانب آخر أفادت مصادر محلية بمباشرة المتظاهرين صباح اليوم ااثنين ببناء سرادق جديد في ساحة الحبوبي مستخدمين البلوك بدلا من الخيام التي أحرقها المسلحون المجهولون في ساعة متأخرة من ليلة أمس.وأشارت هذه المصادر إلى مقتل ما لا يقل عن شخصين, وجرح عدد آخر في الهجوم المسلح الذي استهدف المتظاهرين المعتصمين في ساحة الحبوبي ليلة أمس, والذي تزامن مع قيام مسلحين مجهولين بحرق الخيام.// انتهى //11:08ت م0044