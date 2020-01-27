الرياض 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسحققت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، ارتفاعًا في إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة خلال عام 2019 بواقع 7 ملايين حاوية بنسبة زيادة بلغت 8.02% والقادمة عبر 12.731 سفينة تجارية.وبلغ عدد إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية خلال العام المنصرم 262 مليون طن، وبلغ أعداد الركاب 1.3 مليون راكب، فيما بلغ عدد العربات 798 ألف عربة، بينما بلغ عدد المواشي 6 ملايين رأس من الماشية، وذلك وفقًا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ.وتأتي هذه الزيادة في أعداد الحاويات تأكيدًا عن مدى القدرات والإمكانات المتطورة والخدمات التشغيلية واللوجستية التنافسية التي تتمتع بها الموانئ السعودية، إلى جانب مرونة وسهولة الإجراءات بها، وذلك في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها.وتسعى "موانئ" إلى الإسهام في تحقيق ركائز ومستهدفات رؤية بلادنا الطموحة عبر الاستفادة المثلى للموقع الإستراتيجي للمملكة واستغلال القدرات والخدمات والطاقات الاستيعابية بالموانئ السعودية من خلال تطوير بيئة إدارتها وتشغيلها؛ بما يُسهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي والناتج المحلي الوطني وتنمية إيرادات الدولة غير النفطية وتيسير عمليات منظومة الاستيراد والتصدير في المملكة.// انتهى //11:09ت م0045