سكاكا 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسبدأت لجنة الفحص والجودة لمهرجان زيتون الجوف الدولي الـ 13 ، استقبال طلبات المشاركين في جائزتي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف للزيت والزيتون ، من خلال الموقع الإلكتروني للمهرجان http://www.olivefestival.org.sa/frm10/index.php ، وحتى 15 / 6 /1441 هـ.وأكدت اللجنة بأنه لا يسمح بالبيع وعرض المنتجات خلال المهرجان مالم يحمل المنتج شعار مجاز والمعتمد من قبل مختبر الأمانة للفحص.// انتهى //11:11ت م0046