اقتصادي / فتح باب التقديم على جائزتي سمو أمير منطقة الجوف للزيت والزيتون
الاثنين 1441/6/2 هـ الموافق 2020/01/27 م واس
سكاكا 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس
بدأت لجنة الفحص والجودة لمهرجان زيتون الجوف الدولي الـ 13 ، استقبال طلبات المشاركين في جائزتي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف للزيت والزيتون ، من خلال الموقع الإلكتروني للمهرجان http://www.olivefestival.org.sa/frm10/index.php ، وحتى 15 / 6 /1441 هـ.
وأكدت اللجنة بأنه لا يسمح بالبيع وعرض المنتجات خلال المهرجان مالم يحمل المنتج شعار مجاز والمعتمد من قبل مختبر الأمانة للفحص.
// انتهى //
11:11ت م
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