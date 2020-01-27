جنين 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 12 فلسطينيًا من محافظة جنين، بينهم أربعة أخوة.وأفادت مصادر محلية في جنين ، أن قوات الاحتلال اعتقلت ابراهيم عماد العامر من مخيم جنين، والأسيرين المحررين الأخوين نضال وأيوب يعقوب انفيعات من بلدة يعبد.كما اعتقلت تلك القوات من بلدة برطعة 9 شبان، وهم: الشقيقان منير ومحمد ناصر قبها، وبرهان عزات قبها، ومصطفى يحيى، ومحمد عبد النور، ومنتصر فريد، ومحمد ابراهيم، وأيمن توفيق، ويوسف عصام.// انتهى //12:23ت م0071