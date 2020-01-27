جدة 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسأكد الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف ماجد بن محمد السرور أن استضافة المملكة للبطولة السعودية الدولية للجولف خلال الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير 2020 ، تؤكد احتضانها للمنافسات العالمية واهتمامها برياضة الجولف، مشيراً إلى أن البطولة تعد إحدى محطات الجولة الأوربية للعام 2020 وتشهد مشاركة أقوى لاعبي الجولف لا سيما أن المشاركين في البطولة هم من نخبة المصنفين الأوائل في العالم .وأشار إلى أن التنظيم لهذه البطولة بدأ منذ وقت مبكر بمساندة اللجان العاملة ، مقدمًا شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة, على ما تجده البطولة من دعم وتعاون ، وبمتابعة مستمرة من رئيس الاتحاد السعودي للجولف ياسر الرميان .وأوضح أن البطولة حظيت بتقدير عالمي نظير ما تم تسهيله للاعبين المشاركين منذ وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة وذلك بتوفير جميع سبل الراحة لهم في المرافق وفي الملعب وفي تنقلاتهم ، الأمر الذي يجعل اللاعب يركز في أدائه داخل الملعب والوصول إلى أفضل النتائج في البطولة .وفيما يتعلق بالفعاليات الفنية والترويحية المصاحبة للبطولة أوضح أن التجهيزات اكتملت فيما يخص فعاليات الجماهير مما يؤكد ما تذهب المملكة إليه في رفع معدلات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزائرين لها ،في إطار رؤية المملكة 2030 .// انتهى //12:23ت م0072