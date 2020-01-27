القنفذة 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسقدمت مراكز الرعاية الصحية الأولية بالقنفذة خدماتها لـ 1203766 مستفيدًا خلال العام الماضي 1440هـ على المراكز الصحية التابعة لها والبالغة 43 مركزًا.فقد بلغ عدد مراجعي العيادات العامة 864596 مراجعًا، وعدد مراجعي العيادات الاستشارية 13158 مراجعًا، وعدد مراجعي عيادات الأسنان 55294 مراجعًا، كما بلغ عدد مراجعي عيادات رعاية المسنين 28107 مراجعين، فيما تم إجراء الفحوصات المخبرية لـ 28580 فحصًا مخبريًّا، إضافةً إلى إجراء 780 فحصًا للأشعة، كما راجع عيادات الأمراض المزمنة 152310 حالات، و 8230 مراجعًا لعيادات رعاية الأمومة و 52711 مراجعًا لعيادات الطفولة.// انتهى //12:39ت م0075