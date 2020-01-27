مكة المكرمة 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً اليوم، عن حالة الطقس بمنطقة مكة المكرمة , تضمن نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدني في مدى في المناطق المفتوحة والطرق السريعة .وبينت أن الحالة التي تشمل العاصمة المقدسة وجدة والجموم والخرمة والطائف والكامل والمويه وبحرة وتربة وخليص ورنية، تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة السادسة من مساء هذا اليوم .// انتهى //12:40ت م0076