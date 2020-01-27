عام / "الأرصاد" تنبه من رياح نشطة وتدني في مدى الرؤية على منطقة مكة المكرمة
الاثنين 1441/6/2 هـ الموافق 2020/01/27 م واس
مكة المكرمة 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً اليوم، عن حالة الطقس بمنطقة مكة المكرمة , تضمن نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدني في مدى في المناطق المفتوحة والطرق السريعة .
وبينت أن الحالة التي تشمل العاصمة المقدسة وجدة والجموم والخرمة والطائف والكامل والمويه وبحرة وتربة وخليص ورنية، تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة السادسة من مساء هذا اليوم .
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12:40ت م
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