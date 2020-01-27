جيزان 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسنظمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة جازان اليوم ، فعاليات اللقاء المفتوح مع الطلاب المستجدين، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكلاء الجامعة وعمداء العمادات المساندة والكليات، وذلك على مسرح كليتي الهندسة وإدارة الأعمال.وأثنى الدكتور القحطاني خلال اللقاء، على الدعم الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة لجامعة جازان، التي تمثل صرحًا علميًا ومعرفيًا، يتطلب من الجميع بذل المزيد من العمل المخلص لأداء الواجب الوطني وترجمة تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - لخدمة أبناء الوطن، مؤكدًا أن الجامعة تعمل باستمرار للارتقاء بالجانب التطويري والمؤسسي والأكاديمي.وبين أن الاعتماد الأكاديمي سينعكس على الطالب عند تخرجه، حيث إن التوظيف المستقبلي سيضع معايير للجامعات المعتمدة أكاديميًا ومؤسسيًا، الأمر الذي سيمكن خريج جامعة جازان الحصول على فرص أكبر للتوظيف.وأشار مدير جامعة جازان إلى أن الاعتماد البرامجي يلزم الجامعة أن تكون المادة المقدمة لجميع طلاب التخصص الواحد "موحدة"، ليكون لديهم كم معرفي وعلمي واحد، ولضمان هذا الجانب تم توحيد المحتوى وتوحيد الاختبارات، مؤكدًا أن توحيد الاختبارات في الجامعة لم يأتي عشوائيًا، وإنما كانت عن طريق لجان مكثفة.وأضاف معاليه أن تحسين جودة المقررات وتحسين المخرجات مستمر وهو أمر يهم الجامعة لضمان منافسة خريجي جامعة جازان خريجي الجامعات الأخرى، مشيرًا إلى أن العمل الدؤوب في الجامعة جنى ثماره من خلال نسبة النجاح المرتفعة التي حققها الطلاب والتي تجاوزت 93%.وبين أن عمادة القبول والتسجيل تعمل على خطة لقبول الطلاب حسب الرغبات، وكذلك تغيير فترة التحويل لتكون خلال فترة الصيف حاثًا الطلاب على ضرورة معرفة ما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات تجاه الجامعة والالتزام بالخطة الجامعية وفتح قنوات التواصل مع عمداء كلياتهم ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس وشؤون الطلبة والإرشاد الأكاديمي، مهنئًا الطلاب المستجدين على قبولهم في جامعة جازان.وفي ختام اللقاء فتح باب الحوار والنقاش وأجاب المشاركون في اللقاء على أسئلة واستفسارات الطلاب المستجدين.وكان مدير جامعة جازان قد استهل فعاليات اللقاء بجولة على المعرض الذي أعدته عمادة شؤون الطلاب حيث اطلع على وحدة المنح الدراسية ووحدة النشاط الثقافي والنشاط الرياضي وإدارة الأندية الطلابية ووحدة الإرشاد الأكاديمي ووكالة عمادة شؤون الطلاب للخدمات وإدارة صندوق الطالب وتعرف على أبرز ما يتم تقديمه للطلبة المستجدين من معلومات تهمهم في مرحلتهم الأكاديمية.// انتهى//12:44ت م0078