تونس 2 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم على حالة الترقب التي تعيشها الأوساط السياسية والشعب في البلاد حول الحكومة المقبلة أو ما أطلق عليها "حكومة الرئيس"، ورأت أن سيناريوهات متعددة قد تشهدها المرحة المقبلة في حال فشل الرئيس التونسي قيس سعيد في تشكيل حكومة تتماشى ومتطلبات المرحلة وتحدياتها على جميع المستويات وقادرة على نيل ثقة البرلمان بأغلبية مريحة.وألقت الضوء ميدانيًا على تجدد الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا. وكتبت عن إعلان المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أنها وثقت مقتل 12 متظاهرًا مع استمرار الاحتجاجات الشعبية في عدة مدن بالبلاد، مشيرةً إلى إصابة أكثر من 230 بين متظاهرين وعناصر من القوات الأمنية.وأخبرت صحف الاثنين عن مقتل 19 جنديًا ماليًا وإصابة 5 آخرين في هجوم على معسكر في سوكولو وسط البلاد.واهتمت بارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق تركيا مساء الجمعة الماضي الذي تبلغ قوته نحو 8ر6 درجات إلى نحو 38 قتيلًا.// انتهى //12:50ت م0079