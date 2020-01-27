أبها 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير مسابقة " أشبال ريالي للوعي المالي " لطلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية، حيث تهدف إلى إكساب الطلاب المهارات المالية اللازمة.وأوضح منسق البرنامج بتعليم المنطقة سعيد عبادي، أن المسابقة إلكترونية وتهدف إلى تعزيز المهارات الحياتية المالية وتوعية وتثقيف الطلاب والطالبات تجاه الادخار والوعي المالي والميزانية الشخصية، مشيراً إلى أن المسابقة تنفذ من خلال 4 مراحل حيث بدأت المرحلة الأولى بالتسجيل في الموقع الإلكتروني المخصص لذلك https://win.riyali.com، تلتها مرحلة التوعية والتثقيف المالي، ثم مرحلة "تحدي ريالي" التي تتواصل حالياً وتستمر حتى السابع عشر من شهر رجب المقبل.وتختتم المسابقة بمرحلة التصويت من الخامس من شهر شعبان وحتى الثالث والعشرين من الشهر نفسه، إضافةً إلى تكريم الطلاب والطالبات الفائزين والفائزات والمدارس المشاركة بشهادات تقدير وجوائز مالية.// انتهى //13:09ت م0082