أبها 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسضبطت الرقابة المسائية ببلدية خميس مشيط خلال جولاتها الأسبوع الماضي, 53 منشأة صحية ومهنية مخالفة تم إغلاق 17 منشأة منها وأنذرت بقية المنشآت .وأوضح المتحدث الإعلامي للبلدية بدر القرني أن المخالفات المضبوطة تمثلت في عدم وجود رخص بلدية وشهادات صحية إضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة وسوء نقل وتخزين المواد الغذائية، مشيرا إلى أنه تم كذلك إزالة 28 بسطة عشوائية مخالفة ومصادرة 220 كجم من الخضراوات والفواكه التي سلم الصالح منها للجمعيات الخيرية، وأتلفت الكميات الفاسدة.// انتهى //13:12ت م0083