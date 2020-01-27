أبوظبي 2 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسالتقى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة ،اليوم ،رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف الذي يزور الإمارات حالياً.وتناول الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:13ت م0084