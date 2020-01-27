المجمعة 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسشارك وفد من جامعة المجمعة في ورشة عمل "الجامعات الريادية وخلق القيمة" المقامة بوزارة التعليم، حيث رأس الوفد المشارك وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن عبدالله الشايع, وافتتح الورشة وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور ناصر بن محمد العقيلي نيابةً عن معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار .وتهدف الورشة إلى الالتقاء بقيادات الجامعات، واستعراض التوجه العام لوكالة البحث والابتكار ، وأخذ مرئيات الجامعات حول التحديات الحالية، وتوجهات وكالة البحث والابتكار فيما يختص بالابتكار وريادة الأعمال.وتأتي ورشة العمل في إطار مبادرة الجامعات الريادية التي تركز عليها وكالة البحث والابتكار في الوقت الراهن، وتهدف بشكل أساسي إلى تشجيع الجامعات للإسهام في التنمية الاقتصادية من خلال إطلاق المشاريع الابتكارية المنتجة، وخلق شراكات مع أصحاب المصلحة من القطاعات العامة والخاصة، وجذب الاستثمارات ونقل التقنية ، والتعاون الدولي والإقليمي.وأكد وكيل جامعة المجمعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور الشايع أن مشروع الجامعات الريادية يُعد انطلاقة لتحولات كبيرة قادمة ستحققها الجامعات السعودية، مشيراً إلى أن الجامعة ترسم خطة طريقها لهذا التوجه، وستكون وزارة التعليم ممثلة في وكالة البحث والابتكار, داعماً لما يمكن أن تحققه الجامعات من مساهمة فاعلة اقتصادية واجتماعية وإنسانية سيكون لها بالغ الأثر في الإسهام بشكل كبير في تحقيق رؤية المملكة 2030.// انتهى //14:39ت م0117