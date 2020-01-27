بريدة 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واستنظم جامعة القصيم، ممثلة بكلية العلوم والآداب بمحافظة المذنب، الأربعاء والخميس المقبلين "الملتقى العلمي الأول للرياضيات"، وذلك في مقر الكلية للطلاب، وللطالبات في أقسام الطالبات بحي الصفراء.ويهدف الملتقى إلى تحقيق رسالة الكلية والجامعة في البحث العلمي، وعرض أحدث ما توصلت إليه الأبحاث في مجال الرياضيات، إضافة إلى تفعيل روح المشاركة بين أقسام الرياضيات بالجامعة، وتشجيع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالقسم والدفع بهم لتطوير مستقبل الرياضيات والبحث العلمي في المملكة، وكذلك الاستفادة من خبرة الأساتذة البارزين في تحديد أولويات البحث العلمي في القسم وإنجاز المشاريع والبحوث الوطنية التي تتماشى مع احتياجات المملكة وتحقق رؤية المملكة 2030.وأوضح عميد كلية العلوم والآداب بالمذنب الدكتور ناصر بن محمد الصائغ، أن الملتقى سيستضيف العديد من الباحثين المتميزين في مختلف مجالات الرياضيات بجامعة القصيم، وذلك لتبادل الأفكار حول الموضوعات البحثية الحالية في الرياضيات وتطبيقاتها، وإتاحة الفرصة لتهيئة جو من الحوار البناء بين الباحثين ذوي الخبرة والباحثين المبتدئين، بالإضافة إلى استضافة معلمي الرياضيات في المنطقة لإفادتهم بخبرات المشاركين المتخصصين في الرياضيات، وتوضيح دور الرياضيات في تطور العلوم الطبيعية والتطبيقية.وبين أن محاور الملتقى تشمل العديد من التخصصات منها : الرياضيات التطبيقية، والتحليل والهندسة وتطبيقاتهما، والجبر وتطبيقاته، حيث يستهدف الملتقى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية (رجال ونساء)، وكذلك طلاب وطالبات الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه)، ومعلمي ومعلمات الرياضيات بمحافظة المذنب، مشيرًا إلى أن البحوث المشاركة بلغ عددها 35 بحثًا متخصصًا، تشمل 14 بحثًا و17 ملصقًا علميًا "بوستر"، كما يشتمل على 4 محاضرات بمشاركة عدد من جامعات المملكة وكليات الجامعة.ولفت الصائغ إلى أن الملتقى سيشهد إقامة أربع جلسات علمية في اليوم الأول، يتخللهم حفل الافتتاح برعاية معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، في حين يشهد اليوم الثاني جلستين علميتين ودورة تدريبية من تقديم عمادة البحث العلمي بالجامعة بعنوان "أسرار البحث العلمي".// انتهى //14:43ت م0118