الباحة 02 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 27 يناير 2020م واسدشن أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أمس، توسعة وتهيئة طريق منتزه العرق- مدخلة- بالباحة، بحضور مدير عام النقل بالمنطقة المهندس مسفر المالكي.وأعرب رئيس المجلس البلدي بالباحة أحمد آل هادي الزهراني عن شكره وتقديره لشركاء النجاح أمانة المنطقة وفرع وزارة النقل والقطاع الخاص لإسهامهم في إنجاح مبادرة المجلس البلدي المتمثلة في توسعة الطريق لمنتزه مدخلة الشتوي ، مشيراً إلى أن الهدف من المبادرة هو الوصول إلى مشتى يعد الأقرب لمركز مدينة الباحة يتميز بدفء طقسه شتاء واعتداله صيفاً وتتوفر به أشجار العتم والزيتون البري ويصل إلى بحيرة سد وادي بيده.من جانبه أشاد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بجهود رئيس وأعضاء المجلس البلدي في سبيل المشاركة في تنمية المدينة من خلال القرارات التي يصدرها ، مؤكداً التعاون معه في سبيل تلبية احتياجات أهالي مدينة الباحة.// انتهى //14:45ت م0119