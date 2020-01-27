الطائف 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسأطلقت جمعية الزواج والتنمية الأسرية بالطائف اليوم ، البرنامج التأهيلي للمقبلين على الزواج في مرحلته الـ51 ضمن سلسلة برامجها الأسرية، بهدف توعية وتثقيف الزوج بمسؤولياته الزوجية.وتطرق البرنامج إلى عدة جوانب أهمها الجانب النفسي والاقتصادي والاجتماعي إلى جانب الشرعي والصحي، إذ شارك في البرنامج الذي ينفذ على مدى ثلاثة أيام نخبة من المدربين والأكاديميين المتخصصين في الجوانب الأسرية والاجتماعية.يشار إلى أن جمعية الزواج والتنمية الأسرية بالطائف تنفيذ هذه البرامج بصفة دورية ومستمرة على مدار العام إيمانًا منها بضرورة تأسيس بيت الزوجية على أساس سليم والحفاظ على استقراره.// انتهى //14:46ت م0120