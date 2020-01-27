الدمام 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي.ونوه سموه بما أولته الدولة - رعاها الله - من دعمٍ واهتمام للفئات الضمانية، وحرصها على نقلهم من الاحتياج إلى الإنتاج، عبر برامج للتنمية والتمكين، واستثمار طاقاتهم وعطاءهم في البناء والتنمية، مشيراً إلى ضرورة توسيع أثر القطاع غير الربحي، والحرص على مواكبته لمستهدفات رؤية المملكة 2030.وبين سموه أن الفرص كبيرة أمام القطاع ليكون مساهماً في تحقيق الرؤية، منوهاً بالدعم السخي الذي يلقاه القطاع، مؤكداً سموه على أهمية توسيع برامج التمكين، والحرص على استدامة الأثر.من جهته أعرب معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد الغانمي، عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على حرصه واهتمامه، وتوجيهاته بخدمة المستفيدين ولاسيما الفئات الضمانية، مبيناً أن الوزارة تعمل بكل الجهد من أجل تمكين قطاع التنمية، لتواكب متطلبات رؤية المملكة 2030.// انتهى //14:48ت م0121