نواكشوط 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى ليبيريا، عبد الله بن حمد السبيعي اليوم، وزير التجارة والصناعة الليبيري ويلسون ك. تارفي.وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ليبيريا بما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما.وأكد السفير السبيعي أهمية تطوير العلاقات بين المملكة وليبيريا في جميع المجالات خاصة المجال الاقتصادي من خلال طريق تبادل الصادرات والواردات، وطلب تزويد السفارة بالمعلومات اللازمة عن فرص الاستثمار في ليبيريا، موضحًا إمكانات المملكة في مجال الصناعات البتروكيميائية وتصدير المشتقات النفطية، وأن هناك مساعي لفتح خط طيران مباشر بين جدة و أبيدجان.من جانبه، رحب الوزير الليبيري بهذا المقترح الذي رأى أنه سيسهل التبادلات التجارية بين المملكة ودول منطقة غرب أفريقيا، لافتًا النظر إلى أن اقتصاد بلاده يعتمد على الزراعة بنسبة 70%، مذكرًا بأهمية توقيع اتفاقيات بين المملكة وليبيريا خاصة ما يتعلق بالمشاورات السياسية وتبادل الدعم في المنظمات الدولية، وفي مجال حماية الاستثمار والازدواج الضريبي.// انتهى //14:49ت م0123