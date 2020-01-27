عرعر 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بمقر الإمارة اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله العازمي ، يرافقه قيادات التمريض بمناطق المملكة ،الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة انعقاد اللقاء الأول لقيادات التمريض بالمناطق والمحافظات والتجمعات الصحية 2020 بمنطقة الحدود الشمالية.ونوه سموه في مستهل اللقاء بما يشهده قطاع الصحة من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - مما ساهم في النقلة النوعية التي يشهدها القطاع الصحي بكافة مجالاته ومن ذلك التطور المهني في الطب والتمريض والخدمات الطبية الفنية، إضافة للتوسع في بناء المستشفيات والمرافق الصحية العامة والمتخصصة.وأشار سموه إلى أهمية تعزيز مشروع جاذبية مهنة التمريض للإقبال عليها من الكوادر البشرية النسائية الوطنية بوصفها مهنة إنسانية وركيزة أساسية في جودة الخدمات الطبية، وتتطلب الكثير من المهارات والتحلي بقيم حميدة كثيرة.وأشاد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بانعقاد اللقاء الأول لقيادات التمريض بالمناطق لبحث أهم وأبرز التحديات والمستجدات الهادفة إلى تطوير مهام مهنة التمريض، والارتقاء بالمهنة وتطويرها وتبادل الخبرات بين القيادات التمريضية ضمن مبادرات التحول الوطني المرتبطة بالهدف الإستراتيجي لوزارة الصحة، والخاص بزيادة المشاركة المجتمعية، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.وأعرب سموه عن أمله بأن يخرج اللقاء الأول للقيادات التمريضية بتوصيات تحقق الأهداف المرجوة منه، متطلعاً لعقد المزيد من الأنشطة الفكرية التطويرية.يُذكر أن اللقاء الأول لقيادات التمريض بالمناطق والمحافظات والتجمعات الصحية 2020 بمنطقة الحدود الشمالية الذي سيختتم أعماله غدا الثلاثاء سيناقش مؤشرات الأداء التمريضي لعام 2019 ,ومعايير جائزة التميز للتمريض ، وأهم الفعاليات المقترحة لتفعيل مهنة التمريض ، ومشروع الاستثمار الأمثل في الكوادر التمريضية.// انتهى //14:49ت م0124