جيزان 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسبدأت مساء أمس فعاليات البرنامج التدريبي، الذي ينفذه فرع الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة جازان، للمراقبين المرشحين للمشاركة في مشروع " تعداد السعودية 2020".ويهدف البرنامج الذي يستمر لمدة ستة أيام وبمشاركة 542 متدرباً بالمركز الثقافي بمدينة جيزان ومسرح إدارة تعليم محافظة صبيا , إلى رفع مهارة ومعارف المراقبين المشاركين في أنشطة الإشراف والمتابعة وتدريبهم على التعاريف والمفاهيم المستخدمة في التعداد السكاني، وأعمال الفئات الإشرافية وطريقة استخدام العنوان الوطني في التعداد وقواعد وأسلوب حصر المباني وترقيم الوحدات العقارية، والتأكد من جودة البيانات والتدريب على أسلوب العمل الميداني ومتابعة المشتغلين والحالات المحتملة أثناء عملية حصر المباني، بالإضافة إلى طريقة تقسيم عمل منطقة المراقب وإسناد مناطق الباحثين آلياً.مما يذكر أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة العربية السعودية “تعداد السعودية 2020” سيوفر قاعدة عريضة من البيانات الإحصائية لتستخدم كأساس موثوق في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية 2030 إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.// انتهى //14:52ت م0128