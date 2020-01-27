الدمام 2 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم رئيس مجلس خريجي وخريجات مدارس الظهران الأهلية نجيب بن عبدالله السيهاتي، وأعضاء وعضوات المجلس، وذلك في ديوان الإمارة بالدمام.ونوه سموه بما حظي به قطاع التعليم منذ نشأته من دعم واهتمام من قادة هذه البلاد منذ عهد الملك المؤسس –طيب الله ثراه-، وحتى عهدنا الزاهر الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد –حفظهما الله-، مبيناً أن مدارس الظهران بمخرجاتها أهلت الطلاب للتخصصات التي تتواكب مع سوق العمل، واستراتيجية التعليم التي تنتهجها ساهمت في توسيع المدارك والآفاق لمنسوبيها.وأكد سموه أن أساليب التعليم المتطورة تسهم في إيجاد جيل واعي وقادر على المنافسة، والتحفيز على الإبداع والابتكار يبرز القدرات الكامنة لدى الأفراد، ويحولهم لأفراد قادرين على المبادرة وتحقيق ذاتهم، مشيراً إلى أهمية مجالس الخريجين والخريجات في تعزيز أواصر العلاقات بين الطلاب ومعلميهم ومدرستهم، وتعزز مفهوم أن المدرسة هي البيت الثاني للطالب والطالبة، متمنياً للمجلس ومنسوبيه التوفيق.بدوره عبر رئيس مجلس خريجي وخريجات مدارس الظهران الأهلية نجيب السيهاتي، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على تفضله بلقاء المجلس، وكلماته التوجيهية، مثمناً حرص سموه على توجيه المجلس نحو التجديد، ومد جسور التواصل مع طلاب المدرسة، وتقديم قصص ونماذج النجاح من خريجي المدارس وتعريفهم بها.//انتهى//14:54ت م0130