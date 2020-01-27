الرياض 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسعقد مركز تحقيق كفاءة الإنفاق اليوم ورشة عمل بعنوان "تمكين فرق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية" في مدينة الرياض من أجل الارتقاء بقدرات الجهات الحكومية وتفعيل آليات تحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي، وذلك لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون المملكة العربية السعودية نموذجًا رائدًا في مختلف المجالات، ومنها كفاءة الإنفاق الذي سيمكن المملكة من تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.وهدفت الورشة التي شارك فيها قادة وأعضاء فرق تحقيق كفاءة الإنفاق في مختلف الجهات الحكومية ممثلة في (167) جهة مثلها 650 شخصًا إلى استعراض ومشاركة الممكنات وآليات العمل المثلى حسب أفضل الممارسات المحلية والعالمية لتحقيق كفاءة الإنفاق.واستهلت أعمال الورشة بكلمةُ شكر رفعها الرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق العوجان للقيادة الحكيمة على الدعم المتواصل الذي تقدمه للجهات الحكومية للارتقاء بممارساتها لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، كما وجه شكره للجهات على جهودها المتواصلة وتعاونها المستمر في سبيل تحقيق ذلك الهدف بما يعزز النمو والازدهار.وفي السياق ذاته أكد وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم ياسر القهيدان على أهمية التعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية لتعظيم الأثر مقابل الإنفاق والتوجيه الأمثل للإنفاق الحكومي.وجرى خلال الورشة مشاركة المنهجيات والآليات المتبعة لرفع كفاءة الإنفاق ومعالجة الهدر وفق أفضل الممارسات المحلية والعالمية، واستعراض قصص نجاح من عدة جهات كوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وكذلك الإجابة على أسئلة واستفسارات الجهات في هذا السياق من خلال حوار مفتوح بين فرق كفاءة الإنفاق في الجهات ومنسوبي مركز تحقيق كفاءة الإنفاق وممثلي وزارة المالية.وشهدت الورشة تكريم فرق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية الأكثر تميزاً في الالتزام بمتطلبات كفاءة الإنفاق في المرحلة الأولية وتطبيق أفضل الممارسات ذات العلاقة.// انتهى //16:13ت م0180