الرياض 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020م واسأصدرت مكتبة الملك عبد العزيز العامة كتابًا بعنوان ( الديكوباج بحلة مشرقية)، ضمن إصدارات قسم نشر كتب الأطفال .ويهدف الكتاب إلى التعريف بفن الديكوباج وتقنياته، وبتراثنا المحلي ذي النقوش الجميلة، وقدّم نبذة مختصرة عن فن الزخرفة الإسلامية والنقوش التراثية السعودية .وأوضحت مؤلفة الكتاب المدربة المعتمدة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تغريد العبودي أن الكتاب يعدّ نواة لإثراء الديكوباج بفنوننا المحلية والإسلامية، مشيرة إلى أن الهدف من دمج فن الديكوباج بالفنون الإسلامية والنقوش التراثية السعودية هو نشره في العالم، حيث يتضمن مجموعة من الصور التوضيحية التي تبين خطوات فن الديكوباج وتقنياته بشكل عملي .// انتهى //16:14ت م0182