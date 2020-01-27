الطائف02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسينظم قسم الثروة النباتية بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع إدارة الانتاج العضوي بالوزراة ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، بعد غدٍ ، حلقة نقاش بعنوان "الزراعة العضوية وفوائدها" وذلك بفندق إريديوم الطائف.وتتناول حلقة النقاش أهمية وفوائد الزراعة العضوية للمستثمرين، والدعم الحكومي المتاح للزراعة العضوية وإجراءات التحول للزراعة العضوية, بالإضافة إلى فرص نمو وتوسع الزراعة العضوية في المنطقة و إلى تقديم الإرشاد للمزارع الراغبة في التحول بكافة المنطقة وتأهيليهم لتحويل ممارستهم في مزارعهم للزراعة العضوية، وكذلك تقديم الدعم الفني لجميع المزارع العضوية.ودعا مديرعام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ، المزارعين والخبراء والمستثمرين والمهتمين بمنطقة مكة المكرمة لحضور الورشة، مؤكدًا أهمية الزراعة العضوية وفوائدهاودورها في إنتاج غذاء ذي جودة عالية وآمن، فضلًا عن المحافظة على الموارد الطبيعية، وترشيد مياه الري، مبينًا أن الورشة تأتي ضمن سلسلة النشاطات والفعاليات المستمرة التي ينظمها الفرع بهدف ترقية وتطوير ودعم مجالات العمل والاستثمار الزراعي بالمنطقة.// انتهى //16:16ت م0183