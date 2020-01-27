جلجلت بلتستان 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 882 حقيبة شتوية في مديرية غزر بإقليم جلجت بلتستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 4.410 أفراد من الأطفال والنساء وكبار السن.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.//انتهى//16:16ت م0184