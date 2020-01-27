خيبر بختون خوا 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,000 حقيبة شتوية في مديرية بونير بإقليم خيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 5,000 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.//انتهى//16:15ت م0185