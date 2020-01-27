نيامي 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة أمس بتسليم 7,208 سلال غذائية تزن 980 طنًا، وزن السلة الواحدة 68 كيلو جرامًا لتوزيعها في المناطق الأكثر احتياجًا في جمهورية النيجر، يستفيد منها 100,000 فرد.حضر التسليم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي، ومعالي وزير العمل الإنساني وإدارة الكوارث الطبيعية السيد لاوان مقاجي، وحاكم مدينة نيامي السيد إساكا كارانتا، ومنسق خلية الأزمة الغذائية بمكتب رئيس الوزراء، فضلا عن أعضاء السلك الدبلوماسي و مندوبي المركز.وقام مندبو المركز بتوزيع عدد من السلال الغذائية في منطقة تيلابيري.وتأتي هذه المساعدات بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.//انتهى//16:17ت م0186