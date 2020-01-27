بلعد 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 2,000 سلة غذائية، تزن 210 طن للمتضررين من الفيضانات في محافظة بلعد بإقليم شبيلي الوسطى في ولاية هيرشبيلي بالصومال، استفاد منها 12,000 فرد، بالتعاون مع البعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال.وتقدم محافظ محافظة بلعد قاسم علي نور بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما قُدم من معونات من خلال المركز لإخوانهم في الصومال.وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في العديد من الدول المحتاجة.//انتهى//16:17ت م0187