نجران 02 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسنفذ مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة نجران اليوم برنامج "بناء السلام المجتمعي" برعاية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير المنطقة، وذلك بمقر المركز .وأوضح مدير فرع المركز بنجران راشد بن محمد آل منجم أن البرنامج الذي قدمه مدير فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد البديوي يهدف إلى إعداد كفاءات وطنية قادرة على غرس قيم الحوار المجتمعي، وترسيخ مبادئ الانسجام بين فئات المجتمع، ورفع المستوى المعرفي والإثراء المعلوماتي للمشاركين .وبيّن أن البرنامج تضمن مسار "البناء المعرفي لقائد الحوار المجتمعي"، وتناول أهداف برنامج الحوار الوطني، وغرس قيم الحوار المجتمعي، وصناعة الانطباعات الإيجابية بين فئات المجتمع، وسمات قائد الحوار المجتمعي، وأثر إيمان قائد الحوار المجتمعي بالقيم، ومهارة تحويل المواقف السلبية إلى إيجابية، فيما شمل المسار الثاني" البناء الاثرائي لقائد الحوار المجتمعي" مفهوم السلم المجتمعي في الطبيعة البشرية، وتطبيقات في بناء السلم المجتمعي، وعوامل بناء السلم المجتمعي، مع عرض عدد من التجارب الناجحة في ذلك .// انتهى //16:22ت م0189