عمّان 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم حجزها الاحترازي على عامل صيني الجنسية وصل إلى العاصمة الأردنية عمّان قبل خمسة أيام قادماً من مدينة اوهان الصينية.وأوضح مساعد الامين العام للرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتور عدنان اسحاق ، أن العامل الصيني الذي أدخل إلى قسم العزل بالمستشفى سيبقى تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما ، وسيتم التعامل مع الحالة طبقا للبروتوكول الخاص بالإصابة بفيروس كورونا، مؤكداً خلو الأردن من المرض، وأن عملية الحجز تمت رغم عدم وجود اَي دلالات لإصابة العامل الصيني بفيروس كورونا.وأبان اسحاق في تصريح صحفي أن الوزارة احتجزت اليوم 3 طلاب أردنيين قدموا من أوهان الصينية في مستشفى البشير الحكومي بشكل احترازي، للتأكد من سلامتهم، مبيناً ان الوزارة جهزت قسم خاص بالمستشفى بسعة 100 سرير قابلة للزيادة إلى الضعف للتعامل مع الحالات المشتبهة بالإصابة بفيروس كورونا.// انتهى //16:23ت م0190