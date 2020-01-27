ثقافي / " التمكين الشخصي" .. ندوة تعريفية بمدينة السيح الأربعاء القادم
الاثنين 1441/6/2 هـ الموافق 2020/01/27 م واس
السيح 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس
يقيم مركز سيدات الأعمال بغرفة الخرج بعد غدٍ الأربعاء ندوة تعريفية بعنوان "التمكين الشخصي"، وذلك في مسرح مبنى الغرفة الجديد على طريق الملك عبدالله بمدينة السيح .
وتناقش الندوة مجالات تمكين المرأة ودورها في تنمية الاستثمار والعمل والخدمة المدنية بالمملكة، وتأثير انتشار تقنية المعلومات والاتصال والتطور المالي .
ودعت غرفة الخرج سيدات الأعمال لحضور الندوة والمشاركة في إثرائها .
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16:23ت م
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