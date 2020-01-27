السيح 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسيقيم مركز سيدات الأعمال بغرفة الخرج بعد غدٍ الأربعاء ندوة تعريفية بعنوان "التمكين الشخصي"، وذلك في مسرح مبنى الغرفة الجديد على طريق الملك عبدالله بمدينة السيح .وتناقش الندوة مجالات تمكين المرأة ودورها في تنمية الاستثمار والعمل والخدمة المدنية بالمملكة، وتأثير انتشار تقنية المعلومات والاتصال والتطور المالي .ودعت غرفة الخرج سيدات الأعمال لحضور الندوة والمشاركة في إثرائها .// انتهى //16:23ت م0191