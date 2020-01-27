نجران 02 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 27 يناير 2020 م واساختتم معهد ريادة الأعمال الوطني بمنطقة نجران أمس، برنامج "قافلة ريادة" الذي يهدف لتطوير مهارات الشباب والفتيات من رواد الأعمال بالمنطقة، وذلك بفندق "ذا دستركت" بنجران.وأوضح مدير المعهد صالح بن محمد آل سدران، أن البرنامج الذي استمر يومين اشتمل على دورات في مجالات التسويق الإلكتروني بالمحتوى، وإدارة الحسابات المالية، واستراتيجيات تسعير المنتجات، وإدارة المشروعات التجارية، واستراتيجيات نمو المشاريع.//انتهى//17:15ت م0200